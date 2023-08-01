فتح باب التقديم بمسابقة «المواهب الذهبية» لذوي الهمم.. الشروط والجوائز

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات التقديم للدورة السادسة من مسابقة «المواهب الذهبية» لأصحاب الهمم، والتي ينظمها الصندوق بالتعاون مع جمعية «البلد اليوم للتنمية»، وذلك حتى 8 أكتوبر المقبل.

فروع المسابقة

وقال الدكتور وليد قانوش، القائم بأعمال رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف وتشجيع المواهب الفنية المتميزة بين أصحاب الهمم في مجالات الموسيقى والغناء والاستعراض ودمجهم في المجتمع، تماشياً مع سياسية الدولة التي تولي أهمية قصوى لدعم أصحاب الهمم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المجالات الثقافية والفنية.

وتتضمن فروع المسابقة الغناء الفردي، والغناء الجماعي، والعزف الموسيقي، والفن التشكيلي، والإنشاد الفردي، وذلك لفئات الإعاقة البصرية والحركية والذهنية، إضافة إلى الاستعراض.

شروط المسابقة

وتضمنت شروط المسابقة أن يكون المتسابق مصري الجنسية، وأن يقدم المتسابق إسطوانة مدمجة تحتوي على أحد أعماله الفنية في حدود 3 دقائق،، كما يحق للجمعيات والمؤسسات والهيئات الخاصة والحكومية المشاركة في المسابقة.

ويمكن للراغبين فى التقديم والاطلاع على شروط المسابقة من هــــنــــا، أو سحب استمارة الاشتراك مجانا من مقر صندوق التنمية الثقافية على العنوان التالي: المبنى الإداري لدار الاوبرا المصرية، الجزيرة، أو مقر جمعية «البلد اليوم» في 10 شارع المتوكل على الله – الزيتون.

جوائز مسابقة «المواهب الذهبية»

وسيتم فرز الأعمال المقدمة من خلال لجنة مستقلة من المتخصصين، وفي نهاية المسابقة يتم إعلان الفائزين مع حصول جميع المتسابقين على شهادات مشاركة، كما تقدم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاث الأولى في كل فرع من فروع المسابقة بالاضافة لميدالية وشهادة تقدير في حفل الختام.

يذكر أن «البلد اليوم للتنمية» جمعية تنموية غير هادفة للربح في عدة مجالات لتنمية المجتمع، ويرأسها الدكتور محمد عبد الغني.