«التنمية الثقافية» تكشف تفاصيل ورش مركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن فتح باب التقديم لورشة الإيقاعات الشرقية بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية، وتهدف الورشة إلى تعليم أساسيات الإيقاع من البداية إلى الاحتراف وفق الضوابط التالية:

ورشة الإيقاعات الشرقية

سن المشترك: من 5 سنوات إلى 50 سنة.

أيام التدريب: الأحد من كل أسبوع.

وقت التدريب: من 6 إلى 8 مساء.

مدة الورشة: شهرية.

قيمة الاشتراك: 200 جنيه.

متطلبات الورشة: يشترط وجود الآلة مع كل متدرب.

مدرب الورشة: عزت بسيوني.ثلاثة ورش فنية للأطفال

كما أعلن مركز الحرية بالإسكندرية عن ثلاثة ورش فنية ومنها ورشة «الأشغال الفنية» للأطفال من سن 9 إلى 13 سنة، معرفة تقنيات مختلفة عن فن الكولاج من خلال استلهام أعمال فنانين ومعرفة أسس التصميم

ورشة «الرسم والتلوين» للأطفال من 7 إلى 11 سنة، وتهدف لتعليم الأطفال استخدام الخامات المختلفة، وشرح أساسيات الرسم والضوء والظل والنسب الفنية في العمل الفني.

وورشة «نحت وعرائس» للأطفال من سنة 9 إلى 12 سنة لصنع العرائس بالكرتون المقوى، وعمل أجسام مجسمة نحت بالصلصال الملون.

مدة الورش الفنية: 3 شهور

قيمة الورش الفنية 900 جنيه.