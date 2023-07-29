وزيرة الثقافة تفتتح دورة عادل إمام من القومي للمسرح.. هل يحضر الزعيم؟

تفتتح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، دورة عادل إمام، في الثامنة مساء اليوم بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية، وتستمر فعاليات المهرجان من 29 يوليو وحتى 14 أغسطس المقبل.

وأضاف مصدر مسؤل في وزارة الثقافة لـ«الوطن»، أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ستفتتح الدورة الـ16 من المهرجان القومي للمسرح المصري الليلة وبحضور المبدعين المكرمين ونخبة كبيرة من الفنانين والنقاد والمهتمين بمتابعة المسرح المصري.

سبب تغيب عادل إمام عن افتتاح الدورة

وعن حضور الفنان عادل إمام مراسم الاحتفال في الدورة التي تحمل اسمه، أوضح المصدر أنه من المقرر أن يحضر الحفل أولاد الفنان عادل إمام إذ لن يتمكن الزعيم من حضور الافتتاح بسبب ظروفه الصحية.

ويكرم المهرجان هذا العام 10 قامات مسرحية في مجالات مختلفة ومنهم: خالد الصاوي وصلاح عبد الله، ورياض الخولي ومحمد أبو داوود، ومحمد محمود ورشدي الشامي وأحمد فؤاد سليم، والدكتور سامي عبد الحليم ومهندسة الديكور نهي برادة والكاتب محمد السيد عيد، ويصدر المهرجان كتابا، وكذلك ندوة عن كل شخصية من الشخصيات من المكرمين.