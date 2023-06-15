صندوق التنمية الثقافية يحتفي بعمار الشريعي في مركز الإبداع بالإسكندرية

أعلن صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور هاني أبو الحسن، تنظيم احتفالية فنية خاصة بعنوان «ليلة شريعي» للاحتفال بالموسيقار عمار الشريعي، وذلك يوم الخميس 22 يونيو الساعة السابعة مساء بصالون الإبداع الفني في الإسكندرية، والحفل من تقديم غنوة أحمد شرعان، وحدد المركز سعر تذكرة دخول الحفل بقيمة 40 جنيها.

معلومات عن الموسيقار الراحل عمار الشريعي

والموسيقار عمار الشريعي مواليد 16 أبريل 1948، بدأ مسيرته العملية كعازف لآلة الأوكورديون ثم الأورج قبل أن يتجه إلى التلحين والتأليف الموسيقي وكانت أول ألحانه «امسكوا الخشب» للفنانة مها صبري.

وتخطت أعماله 150 لحنا، كون فرقة الأصدقاء في عام 1980 من مواهب جديدة اكتشفها بنفسه وضمت كل من منى عبدالغني، حنان وعلاء عبدالخالق.

وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية

وتميز في وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الفنية التي نال معظمها شهرة واسعة، وعُين أستاذا غير متفرغ بأكاديمية الفنون في عام 1995.

أعد وقدم عددًا من البرامج الشهيرة أشهرها البرنامج الإذاعي «غواص في بحر النغم»، وحصل على العديد من الجوائز والتكريمات المحلية والعالمية، رحل عن عالمنا في يوم 7 ديسمبر 2012 م، بعد صراع مع المرض.