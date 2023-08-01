مصطفى كامل: حصدنا 10 ملايين جنيه إيرادات من حفلات الساحل الشمالي في شهرين

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، إن مجلس النقابة استطاع حصد إيرادات وصلت لـ10 ملايين جنيه مصري، خلال الشهرين الماضيين، من نسب ورسوم حفلات الساحل الشمالي.

وأوضح كامل، في تصريح لـ«الوطن»، أن النقابة تعمل بكل قوتها من أجل توفير جميع احتياجات أعضائها، مشيرا إلى أن الدورة الانتخابية الجديدة ستشهد العمل على حل باقي مشكلات النقابة.

مصطفى كامل يدلي بصوته في انتخابات نقابة الموسيقيين

مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، أدلى بصوته في انتخابات النقابة المنعقدة حاليا في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وكان مصطفى كامل حاز لقب النقيب بالتزكية حيث لم يترشح أمامه أي عضو، كما كان من أول الحاضرين للنقابة من أجل الإدلاء بصوته وتنظيم العملية الانتخابية.

ويتنافس على مقاعد عضوية الموسيقيين الـ12 نحو 31 مرشحا، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة.