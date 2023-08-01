مصطفى كامل يدلي بصوته في انتخابات نقابة الموسيقيين

أدلى منذ قليل الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بصوته في انتخابات النقابة المنعقدة حاليًا في نادي المهن التمثيلية بالبحر الأعظم.

وحاز مصطفى كامل على لقب النقيب بالتزكية حيث لم يترشح أمامه أي عضو، وكان من أوائل الحاضرين للنقابة من أجل الادلاء بصوته وتنظيم العملية الانتخابية.

يتنافس على مقاعد عضوية الموسيقيين 31 مرشحا، وهم الفنان حلمي عبد الباقي، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، على الشريعي، منصور هندي، محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، علاء سلامة، شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي.

كما يتنافس محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، د عادل مصطفى، عاطف إمام، عامر العجيني، علي الشريعى، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بأكثر من محافظة.