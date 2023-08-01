مصطفى كامل: 128 مليون جنيه اجمالي أرصدة نقابة الموسيقيين في البنوك

كشف الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، عن إجمالي أرصدة النقابة حتى نهاية ولاية فترته الانتخابية في 31 يوليو 2023.

وقال مصطفى كامل، على هامش انتخابات نقابة المهن الموسيقية، التي تجرى حاليًا في مقر نادي المهن التمثيلية، إنّ إجمالي أرصدة النقابة بلغت 128 مليون جنيهًا في كافة بنوك مصر، من بينهم 68 مليون في البنك الأهلي المتحد.

انتخابات نقابة المهن الموسيقية

يتنافس على مقاعد العضوية في انتخابات نقابة المهن الموسيقية الـ12، 31 مرشحا، هم: الفنان حلمى عبد الباقى، أحمد أبو المجد، محمد أبو اليزيد، علي الشريعي، منصور هندي، د. محمد عبد الله، عادل شمس، خالد بيومي، د. علاء سلامة، د. شريف حمدي، محمد صبحي، نادية مصطفى، عاطف إمام، عادل مصطفى، أشرف السعداوي.

كما تضم قائمة المرشحين في انتخابات نقابة المهن الموسيقية، كلا من: محمد المحلاوي، محمد السعيد، عمر الخولي، خالد الغول، سعيد عثمان، ديفيد جميعي، عمرو شيحة، مصطفى داغر، أحمد العيسوي، رضا حنكش، أيمن سالم، حمادة كحلة، د. عادل مصطفى، د. عاطف إمام، عامر العجيني، ، حسام عزت، أيمن أمين، أيمن سالم، أسامة محمد حسن، رضا رجب، وتجرى الانتخابات في أكثر من مقر انتخابي بعدد من المحافظات.