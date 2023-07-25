عبد الباسط حمودة يبدأ بروفات مع مصطفى كامل تمهيدا لحفل الساحل

يستعد الفنان عبد الباسط حمودة، لحفل غنائي جديد في الساحل الشمالي، يوم الخميس المقبل الموافق 27 يوليو، حيث يجري حاليا بروفات حفله الجديد، برفقة الفنان مصطفى كامل.

حفل عبد الباسط حمودة في الساحل الشمالي

ومن المقرر أن يقدم الفنان عبد الباسط حمودة خلال حفله في الساحل الشمالي، باقة من أشهر أغانيه، ضمن حفلات النجوم الصيفية في الوقت الحالي.

عبد الباسط حمودة وفيلمه الجديد «مرعي البريمو»

من ناحية أخرى، انتهى الفنان عبد الباسط حمودة مؤخرًا من تسجيل الأغنية الدعائية لفيلم محمد هنيدى الجديد «مرعي البريمو»، والمقرر طرحه في دور العرض 3 أغسطس المقبل.

ويشارك الفنان محمد هنيدي فى غناء الأغنية بجانب عبد الباسط حمودة، وتم تسجيلها على مدار يومين داخل أحد استديوهات الصوت الخاصة.

أبطال فيلم البريمو

ويشارك في بطولة فيلم البريمو عددا من النجوم منهم، محمد هنيدي، غادة عادل، أحمد بدير، علاء مرسي، مصطفى أبو سريع، نانسي صلاح، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.