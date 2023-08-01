وزير الصحة: وضعنا جميع الجهود للتأكد من خلو 63 مليون مواطن من فيروس سي

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة حققت نتائج رائعة خلال الأيام الماضية في حملة 100 يوم صحة، التي تقدم الكشف والطمأنة للمواطنين، لافتا إلى أن الوزارة لديها خريطة بنقص الأطباء والوحدات في القرى ويتم توجيه القوافل الصحية إليها.

وأوضح «عبد الغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية صدى البلد، أن اليوم العالمي للاحتفال بفيروس سي يجب أن نذكر فيه قصص النجاحات المصرية في التحول من أكبر دولة في الإصابة بالفيروس، إلى دولة تنتظر الإعلان عن خلوها من الفيروس تماما، لافتا إلى أن الدولة وضعت جميع الجهود لمسح 63 مليون مصري والتأكد من عدم إصابتهم بالمرض.

وزير الصحة يدعو المواطنين للكشف والاطمئنان في العيادات الصحية

وأوضح أن الولايات المتحدة بحاجة لسنوات طويلة للوصول إلى الجهود التي حققتها مصر، ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الكشف والاطمئنان في العيادات الصحية المتحركة والمصايف والقرى وأماكن التجمعات على الشواطئ والقرى بشكل مجاني.