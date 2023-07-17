وزير الصحة والسكان يضع حجر الأساس لمستشفى الرمد بقنا

وضع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، حجر الأساس، لأعمال إحلال مستشفى الرمد في مدينة قنا في حضور، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وعدد من النواب.

كان آل المرزوقي في الكويت أعلنوا عن تبرع مجموعة المرزوق بالكويت بإحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بقنا.

تجديد مستشفى الرمد

وجاءت موافقة آل المرزوق بتكفلهم بإحلال وتجديد مبنى مستشفى الرمد بالكامل، وبدأت الإجراءات تتخذ مسارها ما بين مجلس الوزراء ووزارة الصحة ومحافظة قنا، وانتهت جميع الموافقات وجاء خطاب مجلس الوزراء رقم 2321 لسنة 2023 بقبول التبرع.

قبول التبرع وإنشاء المستشفى

ونصت الموافقة على: «قبول وزارة الصحة والسكان التبرع المقدم من كمال أحمد التوني بصفته ممثلاً عن مجموعة مرزوق عبد الوهاب المرزوق، وهو عبارة عن إنشاء وتشطيب مبنى مستشفى الرمد بمحافظة قنا (بدون التجهيزات الطبية وغير الطبية)، في حدود مبلغ مائة وستين مليون جنيه، على أن يكون مسماه بعد الإنشاء "مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للرمد».

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الحاج ناجي صديق، وكمال التوني ممثلاً عن مجموعة مرزوق عبدالوهاب المرزوق، والمهندس محمد صابر، والمهندس محمد فاروق، بحضور الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، لإطلاق شارة البدء في هدم المبنى القديم تمهيدًا لإعادة بنائه كاملا، وهو ما يمثل فرحة عارمة لمحافظة قنا التي افتقدت هذه الخدمة الطبية المهمة لأكثر من ثماني سنوات».

ووجه الحاج ناجي صديق الشكر والتقدير لمحافظ قنا ووكيل وزارة الصحة بقنا على تعاونهما وموافقتهما على الطلب، وتسمية المستشفى بـ«مستشفى مرزوق عبد الوهاب المرزوق للرمد».

تشغيل 3 مستسفيات بقنا نهاية العام

في سياق متصل، قال الدكتور، خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان ،خلال زيارته لمستشفى دشنا المركزي التي يجرى فيها أعمال الإحلال والتجديد، إنه مع نهاية العام الحالي سوف يتم تشغيل المستشفى أمام المرضى، كما أكد أن المستشفيات الثلاثة أبوتشت ونجع حمادي ودشنا، وهم أكبر المستشفيات سوف يتم تشغيلهم مع نهاية العام الحالي.

وتابع وزير الصحة في تصريحات صحفية ، إن جميع أعمال التجديد والاحباب سوف يتم الانتهاء منها في الموعد الجديد المحدد، مؤكدا على إتمام الأعمال نهاية العام، في إطار جولته الميدانية بمحافظتي قنا والأقصر لمتابعة سير العمل بالمنظومة الصحية.