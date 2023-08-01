وزير الصحة: الرئيس السيسي صدق على إنشاء مدينة طبية بـ25 مليار جنيه

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل الاجتماع مع الرئيس السيسي، واطّلاعه على الوضع الصحي، والاطمئنان على سير المبادرات الصحية.

الوزارة محظوظة بوجود الرئيس السيسي

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة محظوظة بوجود الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الرئيس السيسي صدّق على إنشاء مدينة طبية تحمل داخلها أقساما «للسكر، والكلى، والكبد، القلب» على مساحة تصل إلى 120 فدانًا، وتكلفة تصل إلى 25 مليار جنيه.

وتابع بأنه تمّ عرض خطة وزارة الصحة لـ10 سنوات مقبلة على الرئيس السيسي، تحوي خططًا مختلفة تراعي الأجيال المقبلة، إضافة إلى إنشاء مستشفيات أو تطوير أو رفع كفاءة البعض الآخر.

متوسط العمر

وأوضح خالد عبدالغفار أن متوسط العمر في مصر في تزايد مستمر، لذا المشروعات التي تنفذها الدولة بقيمة المليارات المختلفة.