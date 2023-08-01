مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة.. 19 تخصصا

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، اتجهت أعين الطلبة نحو مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة بها، كونها بديل مميز للطلاب ممن يصعب عليهم الدخول للجامعات الحكومية الأخرى.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة، وذلك بعد إعلان جامعة الإسكندرية الأهلية عن فتح باب التقدم إلكترونيا للقبول بالجامعة لطلاب الثانوية العامة حاملي شهادات عام 2023 وعام 2022، ويبدأ التقديم من الآن وحتى أسبوع بعد إعلان نتيجة التنسيق الحكومي للمرحلة الأولى.

مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة

وجاءت مصاريف جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024 والكليات المتاحة أو ما تعرف بالبرامج الدراسية وفقا للتالي:

- برنامج الطب والجراحة 145,000 جنيه.

- برنامج علوم البيانات والذكاء الاصطناعي 60,000 جنيه

- برنامج جراحة الفم والأسنان 130,000 جنيه.

- برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة 55,000 جنيه.

- برنامج الصيدلة - فارم دي كلينيكال 115,000 جنيه.

- برنامج البنوك والتمويل 50,000 جنيه.

- برنامج هندسة الحاسبات والاتصالات 85,000 جنيه.

- برنامج الإدارة 50,000 جنيه.

- برنامج الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات 85,000 جنيه.

- برنامج التسويق وإدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد 50,000 جنيه.

- برنامج هندسة الكهروميكانيكا 85,000 جنيه.

- برنامج المحاسبة ونظم المعلومات 50,000 جنيه.

- برنامج هندسة العمارة والتصميم الحضري 85,000 جنيه.

- برنامج الجيوماتكس والدراسات المساحية 50,000 جنيه.

- برنامج هندسة البترول والغاز الطبيعي 85,000 جنيه.

- برنامج الإعلام الرقمي 50,000 جنيه.

- برنامج الأمن السيبراني 60,000 جنيه.

- برنامج الصوتيات و اللسانيات 50,000 جنيه.

- برنامج الأنظمة الذكية 60,000 جنيه.

شروط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024

- يتم ترشيح الطالب للبرنامج طبقاً لرغبات ومجموع الطالب والسعة المتاحة لكل برنامج.

- لن يتم فتح القبول بالبرنامج إلا في حالة توافر العدد المطلوب من المتقدمين لتفعيل البرنامج، 50 طالبا على الأقل.

- في حالة عدم فتح البرنامج يتم ترشيح الطالب لرغبته التالية.

الأوراق المطلوبة في جامعة الإسكندرية الأهلية 2023- 2024

في حالة ترشيح الطالب للقبول بالجامعة سيتم تحديد موعد لتقديم حافظة مستندات بلاستيكية بيضاء تحتوي على التالي:

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية.

- شهادة الميلاد.

- صورة الرقم القومي للطالب.

- 4 صورة شخصية للطالب صورة الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- التوقيع على إقرار الالتزام باستكمال ملف القبول ودفع المصروفات الدراسية والمصروفات الإدارية 2500 جنيه، وتكلفة التأمين الصحي الشامل «سيتم تحديدها لاحقا» في المواعيد التي ستحددها الجامعة.