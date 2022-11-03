موعد وطرق استرداد رسوم التقديم من جامعة الإسكندرية الأهلية

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن رد رسوم التقديم المقدرة بـ1000 جنيه للطلاب الذين سددوا رسوم التقديم ولم يتم قبولهم بالجامعة، وهو القرار الذي يتماشى مع توجه الجامعة في إعادة الحق لكل طالب.

وتعد تلك الرسوم التي تم تقديمها من قبل الطلاب خلال مرحلة التقديم الأولية التي لا تدخل ضمن مصاريف الكليات المقررة.

طريقة استلام رسوم التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وبحسب بيان جامعة الإسكندرية الأهلية، فإنه تقرر رد رسوم التقديم ببطاقة الرقم القومي للطالب من خلال مكاتب البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وقالت الجامعة إنه يمكن للطلاب الذين لم يوفقوا في الالتحاق بكليات أو برامج الكلية الحصول على رسوم التقديم اعتباراً من الإثنين الموافق 14 نوفمبر 2022.

يأتي ذلك بعدما انطلقت الدراسة في كليات جامعة الإسكندرية الأهلية في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الذي شهد قبول آخرين، ما نتج عنه تأخير موعد استرداد الرسوم كي تتمكن الجامعة من حسم مصير الطلاب بشكل كامل.