انطلاق الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية.. وبدء المحاسبة على الحضور

انطلقت الدراسة، اليوم الأحد، في جامعة الإسكندرية الأهلية في برامجها التسعة بـ6 كليات، وذلك بعدما انقضى الأسبوع الأول من الدراسة في تعريف الطلاب بنظام الدراسة والمقررات.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن طلاب جامعة الإسكندرية الأهلية انتظموا في فصولهم اليوم، حيث حصلوا على مقرراتهم الدراسية بعدما استكملوا عمليات التسجيل الأسبوع الماضي.

بدء المحاسبة على الحضور في جامعة الإسكندرية الأهلية

وأضاف «قنصوة» لـ«الوطن»، أن الدراسة في جامعة الإسكندرية الأهلية كان من المقرر أن تنطلق أمس السبت مع بداية الأسبوع الثاني، إلا أن إجازة المولد النبوي الشريف أجلتها إلى اليوم، مشيرا إلى بدء المحاسبة على حضور المحاضرات وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

تفاصيل الأسبوع الماضي في جامعة الإسكندرية الأهلية

وأشار إلى أن الجامعة خصصت الأسبوع الماضي لاستكمال الطلاب تسجيل المقررات الدراسية، وسداد المصروفات، وتعريف الطلاب بالجامعة، حيث عقد يوم تعريفي لطلاب الجامعة الأهلية اليوم، لتعريف الطلاب بكل تفاصيل البرامج الدراسية ونظام الدراسة.

وأكد رئيس جامعة الإسكندرية الأهلية أيضاً، أن الجامعات الأهلية فكرة توجه بها رئيس الجمهورية، للارتقاء بالتعليم داخل الجامعة الحكومية بما لا يخل بجودة التعليم.