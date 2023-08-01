وزير الصحة: نعمل على تعديل لوائح المكافآت والحوافز للأطباء

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي تطرق خلال اجتماعه اليوم لآخر مستجدات التطوير والتنفيذ في معهد ناصر.

تطوير معهد ناصر على رأس أولويات الدولة

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن معهد ناصر من ضمن المشروعات التي وضعتها الدولة على رأس أولوياتها للتطوير نظرا لاستفادة العديد من المواطنين بالخدمات التي يقدمها.

وتابع: معهد ناصر به 1600 سرير، بجانب 45 غرفة علميات، وعقب تطوير المعهد سيحتوي على العديد من الأقسام بأعلى مستوى.

أهمية الطبيب في منظومة الصحة

وأوضح أن المحرك الرئيسي لمنظومة الصحة هو الفريق الطبي، مشيرا إلى أن الطبيب المصري يتمتع بسمعة جيدة في مختلف دول العالم، كما أن خريج كلية الطب المصري بعد تخرجه لديه فرصة عمل مباشرة في كبرى الدول.

وأشار خالد عبدالغفار إلى أن هناك العديد من الإجراءات من أجل تعديل بعض اللوائح بشأن المكافآت والحوافز بالتعاون مع وزارة المالية لكي يحصل الطبيب على مقابل مادي نظير المجهود الذي يقدمه للمواطن.