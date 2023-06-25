خالد عبدالغفار: مبادرة 100 يوم صحة تستهدف جميع المواطنين

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تفاصيل حملة 100 يوم صحة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي جرى إطلاقها اليوم، قائلا إن اليوم في 27 محافظة يتم إطلاق الحملة الخاصة بـ 100 يوم صحة من خلال مديريات الشؤون الصحية على مستوى المحافظات.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مؤتمر صحفي أذاعته فضائية «إكسترا نيوز»، أن الهدف من مبادرة 100 يوم صحة تعظيم كل المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة العامة بداية من رعاية المولود والأم مرورا بكل المبادرات الخاصة بفيروس سي ورعاية الأطفال وكبار السن ورعاية السيدات من خلال عيادات متنقلة في كل المحافظات ستكون بجانب كل بيت وقرية ونجع وكفر على مستوى كل المحافظات.

أهداف مبادرة 100 يوم صحة

وتابع: «نستطيع من خلال هذه المبادرة تقليل قوائم الانتظار وتقديم خدمات صحية وصحة إنجابية وتوعية وصحة وتنظيم الأسرة من خلال قطاع السكان في كل المحافظات خلال الـ 100 يوم الحالية بداية من اليوم وحتى أكتوبر هنكون قريبين من كل بيت ومواطن محتاج لرعاية صحية وتشخيص صحي من خلال كل قطاعات الوزراة سواء القطاع العلاجي أو الوقائي أو كل الجهات التابعة لوزارة الصحة السكان».

وزير الصحة يشكر رئيس الوزراء

واختتم: «بشكر رئيس الوزراء على تشريفه لنا وإطلاق هذه المبادرة برعاية الرئيس السيسي وإن شاء الله خلال الـ 100 يوم الجاية هنكون قدرنا نعمل كم كبيراً من الإجراءات الصحية للمواطنين المصريين ونستغل فرصة الإجازات والأعياد والاحتفال بثورة 30 يونيو بتقديم خدمات صحية متميزة».