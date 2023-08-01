رئيس «المستقلين الجدد» يوضح هدف عقد جلسات متخصصة بالحوار الوطني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني متفق مع كل القوى السياسية بوجود جلسات عامة وأخرى متخصصة، فالجلسات العامة تعتبر جلسات استماع جيدة واحتواء كل الآراء السياسية سواء كان في الملف السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ثم بعد تجميع هذا الآراء حال وجود خطوط واضحة لما انتهت إليها هذه الآراء سواء متفقة أو مختلفة.

مناقشة 113 قضية

وأضاف «عناني»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه تجتمع الآراء لإعادة دراستها وصياغتها وتوافقها دستوريا وقانونيا من خلال جلسات متخصصة من متخصصين في هذا المجال لصياغة الموقف النهائي لكل القضايا البالغ عددها 113 قضية في الملفات كلها حتى يتم رفع هذه المخرجات لرئيس الجمهورية.

إعادة تأهيل القيادات

وأشار إلى أن هناك حاجة يجب إعادة تأهيل القيادات التي تتعامل على نحو مباشر مع المواطنين، خاصة في الإدارة المحلية، وكان هناك نقاش محتدم في كيفية اختيار قيادات المستوى الأول وهم المحافظون وسكرتيري العموم ونواب المحافظين إما بالانتخاب أو التعيين، والاتجاه خلال الحوار الوطني هو التعيين، ولكن من خلال قواعد اختيار محددة طبقا للكفاءة والمؤهلات العلمية.