بهاء سلطان يروج لحفله بمهرجان العلمين: «نحتفل ونغني مع بعض في الساحل»

حرص الفنان بهاء سلطان على الترويج لحفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان العلمين، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على «إنستجرام».

بهاء سلطان يروج لحفله في مهرجان العلمين

نشر الفنان بهاء سلطان صورة البوستر الرسمي لحفله في مهرجان العلمين، معلقا: «مستنيكم يوم الخميس 10 أغسطس، في مهرجان العلمين الجديدة، نحتفل ونغني مع بعض في الساحل».

كارول سماحة تشارك في حفل بهاء سلطان في مهرجان العلمين

وتشارك الفنانة كارول سماحة مع الفنان بهاء سلطان في حفله الغنائي، إذ يقدمان عددا كبيرا من أغانيهما المميزة.

يذكر أن حفل الفنان بهاء سلطان يقام ضمن مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية التي ينظمها مهرجان العلمين، وسبقه حفل لكل من تامر حسني وأحمد سعد وراغب علامة ونانسي عجرم.