الحبس سنة لعامل متهم بالاتجار في مخدر الشابو بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهم «ح.ع ا» عامل بالحبس مع الشغل سنة واحدة لاتهامه بالاتجار في مخدر الشابو، كما عاقبته بالحبس 6 أشهر، بتهمة إحراز سلاح أبيض «كتر» بناحية مركز جرجا جنوب سوهاج.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا يفيد بورود إخطارا من مركز جرجا مفادها بورود معلومات لضباط المباحث بقيام المتهم بالاتجار في الشابو المخدر، وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبي الشراء.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزيني، بأمانة سر صلاح تمام وأحمد عبد العال.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو المخدر.

وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المواد المخدرة كما تم ضبط سلاح أبيض «كتر» بحوزته وتمت إحالته إلى محكمة جنايات سوهاج والتى أصدرت حكمها السابق.