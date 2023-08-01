ضبط 169 قضية مخدرات في حملة أمنية بالجيزة

تمكنت وزارة الداخلية من كشف ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشأن ادعاء أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، انتشار أعمال ترويج وتعاطي المواد المخدرة بمنطقة مقابر أبوصير بدائرة مركز البدرشين بالجيزة.

القبض على 189 متهما في حملة أمنية بالجيزة

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بتوجيه عدة حملات أمنية على المنطقة محل الشكوى والمناطق المتاخمة لها خلال الفترة من 1/3/2023 حتى 27/7/2023 أسفرت جهودها عن ضبط 169 قضية مواد مخدرة بإجمالي 189 متهما.

وضُبط بحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 37,250 كيلوجرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 11,300 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلوجراما، وكمية من مخدر الآيس «الشابو» و2887 قرص مخدر.

وجار استمرار توجيه الحملات بالمنطقة المشار إليها لضبط جميع المخالفات.