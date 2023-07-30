تجديد حبس 4 متهمين بتصنيع مخدر البودر في القاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 4 متهمين بتصنيع مخدر البودر والاتجار به في منطقة الساحل بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتوصلت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في الواقعة إلى قيام 4 أشخاص بارتكاب جريمة تصنيع المواد المخدرة، إذ يقومون بتصنيع مخدر البودر، وعقب تقنيين الإجراءات، تم تحديد مكان تواجدهم، وتمكن رجال الشرطة من القبض عليهم، وتبين أنهم اتخذوا استوديو تصوير لممارسة نشاطهم الإجرامي.

العثور على كيلو جرام من مادة البودر المخدر

وعُثر بداخل الاستوديو على كيلو جرام من مادة البودر المخدر، ومواد مستخدمة في التصنيع، بالإضافة الى مبلغ مالي، وميزان حساس، و2 سلاح أبيض «مطواة»، و6 هواتف محمولة، كما اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار.

وحول عقوبة ارتكاب جريمة الاتجار في المواد المخدرة، أوضح حسام همام المحامي لـ«الوطن» أن المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.