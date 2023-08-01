هل يشعر الميت بزوار قبره؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

أجاب الدكتور محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة، حول إنها لا تستطيع تجاوز مرحلة نسيان والدتها المتوفية منذ فترة قريبة، وتذهب لزيارة قبر أمها وتبكى، فما حكم البكاء أمام قبر المتوفى؟.

«كمال»: لا مانع من البكاء عند زيارة القبور

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس»، من تقديم الإعلامية زينب سعد الدين، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، في رده على المتصلة، قائلا «ربنا يصبر قلبك، فعندما تذهبين إلى زيارة قبر والدتك، فلا مانع من البكاء، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، زار قبر أمه فبكى، وأبكى أصحابه، ما دام لا يوجد هناك ذكر لعبارات تخالف الشريعة الإسلامية».

حال الميت عند زيارة قبره

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «عندما تذهب لـ زيارة قبر الميت، فإنه يكون في قبره فى قمة الفرح والسرور»، لافتاً إلى أنَّ الإمام النووى، قال، «ويستحب للزائر أن يسلم على المقابر، ويدعو لمن يزوره، ولجميع أهل المقبرة».