أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: زيارة القبور أثناء العيد لا تجوز في حالة واحدة

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم زيارة القبور في الأعياد.

فرحة الأموات بالزيارات

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين: «زيارة القبور يوم العيد ترجع لقصد الإنسان، فمن ضمن الفرحة إني كما أفرح مع الأحياء، أُفرح الأموات بزيارتي، لو قصدي من الزيارة البر والإحسان والصلة فلا مانع، لكن اللي يروح اعتراضا على قدر الله، إنه مفيش عيد بعد موت فلان، فهذا لا يجوز».

زيارة القبور مستحبة

واستكمل أمين الفتوى: «ورد عندنا في بعض الأحاديث عن سيدنا النبي محمد صل الله عليه وسلم، إنه يستحب زيارة القبور يوم الجمعة، وهو يوم عيد، وخصوصا الوالدين، وهذا نوع من البر والإحسان لهما».