حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023.. «عبدالقوي» لمباحث قويسنا

شهدت محافظة المنوفية اليوم، إعلان حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023 والتي ضمت العديد من التغييرات في المناصب خاصة رؤساء مباحث المراكز والمدن، وتأتي بعد أيام من إعلان الحركة العامة، والتي شملت تعيين اللواء عمرو رؤوف، مديرا لأمن المنوفية، والعميد محمد عبد الواحد، مديرا لإدارة البحث الجنائي بالمنوفية.

حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023 عددا من التغييرات ومن بينها تعيين الرائد سعيد منصور رئيسا لمباحث الهجرة غير الشرعية والأسلحة غير المرخصة، والرائد محمد شكري رئيساً لمباحث مركز شرطة تلا، والرائد أحمد عبد القوي رئيسا لمباحث قويسنا، والرائد كريم الضبع رئيس مباحث مركز الشهداء، والرائد محمد جمال رئيسا لمباحث مركز منوف.

حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023 كاملة

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن المنوفية 2023، تعيين الرائد عمرو هشام رئيسا لمباحث قسم منوف، والرائد أحمد عبدالسلام رئيسا لقسم سرس الليان، والرائد علاء حشاد رئيسا لمباحث المرافق، والمقدم أيمن رزق رئيسا لمباحث التنفيذ في المديرية، والمقدم ياسر الفقي رئيسا لمباحث قوات الأمن، والمقدم آسر جلال رئيسا لمباحث المخدرات.

تجديد الثقة في عدد من رؤساء المباحث بالمنوفية

كما شهدت الحركة تجديد الثقة في الرائد محمد المغربي رئيسا لمباحث مركز شبين الكوم، والرائد أحمد عرفة رئيسا لمباحث قسم شبين الكوم، والرائد مصطفى حسانين رئيسا لمباحث مركز أشمون، والرائد محمود محروس رئيسا لمباحث مركز السادات، والرائد أحمد كشك رئيسا لمباحث الباجور.