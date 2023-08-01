مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023.. الأقسام والمميزات

تشغل مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023 قطاعا كبيرا من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية عقب إعلان النتيجة رسميا من قبل وزارة التربية والتعليم، حيث تعد من أهم الكليات التي تؤهل الطلاب والطالبات لسوق العمل.

مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023

وتستعرض «الوطن» مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023 في إطار خدماتها للقراء، حيث تبلغ 1100 جنيه وفق المعلن العام الماضي، وتعد الكلية من أهم الكليات على مستوى محافظات الدلتا في المجال الرياضي، وتضم أماكن تدريب مجهزة على أعلى مستوى، ومن بينها حمام سباحة مجهز على أعلى مستوى وصالة مغطاة، وملعب كرة القدم، وتراك ألعاب القوى.

مميزات كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023

وأكد الدكتور حمدي أحمد، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، أن مصاريف كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023 مثل باقي كليات الجامعة، لأنها كلية حكومية، مشيرًا إلى أن الكلية تعمل بنظام الساعات المعتمدة، حيث يحتاج الطالب 150 ساعة دراسة في جميع الأقسام للتخرج منها، مشيراً إلى أن الكلية تضم العديد من الكوادر الرياضية على أعلى مستوى رياضي في مصر.

أقسام كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية لعام 2023

وأضاف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كلية التربية الرياضية جامعة المنوفية تضم 10 أقسام، منها 5 أقسام عملية وهي التمرينات والجمباز والعروض الرياضية، ومسابقات الميدان والمضمار، الألعاب الجماعية ورياضات المضرب، المنازلات والرياضات الفردية، الرياضات المائية، و5 أقسام نظرية وهي المناهج وطرق التدريس، الإدارة الرياضية والترويح، علوم الصحة الرياضية، التدريب الرياضي وعلوم الحركة، العلوم النفسية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه من أهم المميزات لطالب التربية الرياضية، أنه يستطيع العمل أثناء الدراسة بشكل قانوني بعد حصوله علي دورة تدريبية معتمدة من أي اتحاد رياضي أو معتمدة من الجامعة، موضحاً أن الطالب بعد دراسته يتخرج تحت مظلة 3 شعب وهي شعبة الإدارة الرياضية والترويح، أو الرياضة المدرسية، أو التدريب الرياضي.