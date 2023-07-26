حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023.. «عبد الواحد» مديرا للمباحث

شهدت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023 تغييرات في عدد من المناصب القيادية، ومن بينها منصب مدير الأمن ومدير المباحث وحكمدار المديرية وعدد من القيادات الأخرى، بعد اعتماد وزير الداخلية حركة التنقلات.

حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023

وتضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023 تعين اللواء عمرو رؤوف مدير للأمن، حيث تدرج في العديد من المناصب وكان آخرها حكمدار مديرية الأمن، كما تم تعيين العميد محمد عبد الواحد مدير للمباحث، واللواء يوسف فخير مساعدا لمدير الأمن.

تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023

كما شملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023، تصعيد اللواء عصام نبيل مساعدا لمدير الأمن، واللواء حسين زيور مساعدا لمدير الأمن، وترقية العقيد محمد عدلي إلى رتبة عميد والإبقاء عليه مديرا لمرور المنوفية، كما جرى نقل العميد حسن النحراوي من منصبه كمدير مباحث المنوفية إلى خارج المحافظة.

كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قد اعتمد مساء أمس، حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023، في إطار مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية ولتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية بأفضل العناصر.

وشغلت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة المنوفية 2023 قطاع كبير من المواطنين على مستوى المحافظة لمعرفة حركة الترقيات والتغيرات.