تدريب السيدات على زراعة «المشروم المحاري» داخل الأكياس في الإسكندرية

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن مديرية الزراعة نفذت ورشة عمل لتعليم السيدات زراعة المشروم المحاري كبروتين نباتي عالي القيمة الغذائية بديل للبروتين الحيواني واللحوم، وذلك بمقر حي المنتزه أول، وشارك بالورشة العديد من السيدات.

‏أنواع المشروم «عش الغراب»

وشرحت المهندسة فيفيان فرج نجيب مسئول التنمية الريفية بمديرية الزراعة بالإسكندرية، الاحتياجات البيئية والمواد الخام اللازمة لزراعة المشروم المحاري وكيفية زراعته في أماكن لا تحتاج لأي مساحات كبيرة، إذ يمكن زراعته في أحد أركان المنزل وداخل أكياس نايلون، مشيرة إلى أن ‏أنواع المشروم «عش الغراب» المتعددة ومنها على سبيل المثال «المحاري والأجاركس».

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فوائد المشروم ‏

‏وأشارت المهندسة فيفيان فرج، أنها قامت بتعريف المتدربات بالقيمة الغذائية العالية للمشروم واحتوائه على الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ومنها الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية وذلك بتقليل الكوليسترول الضار في الدم، وضبط مستوى ضغط الدم وتنظيم مستوى السكر، وعلاج أنيميا نقص الحديد ورفع كفاءة الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

تنفيذ تجربة عملية لزراعة المشروم

من جانبها، ‏أضافت المهندسة تريزة سعد عطا الله مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، أن هناك أهمية لإدراج المشروم «عش الغراب» في النظام الغذائي للإنسان كبروتين نباتي لتحقيق التوازن الغذائي الأمثل، وتم تنفيذ تجربة عملية لزراعة المشروم للمتدربات باستخدام أكياس البلاستيك الشفاف «النايلون».