«زراعة الإسكندرية» تدرب رؤساء الجمعيات الزراعية على إقامة مشروعات

قال الدكتور نبيل الششتاوي وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إنه تمّ التعاون بين الإدارة العامة للتعاون الزراعي بالإسكندرية بقيادة أميرة الأحمدي أبو رية، والجمعية المركزية بالإسكندرية برئاسة المستشار محجوب الدياش، لتدريب رؤساء الجمعيات الزراعية على إقامة مشروعات تخدم المزارعين بالإسكندرية من خلال طريق الجمعية المركزية، مع توفير كل مستلزمات الإنتاج وكل ما يحتاجه المزارعين بالإسكندرية.

توفير مستلزمات الإنتاج

وتحدث محمد صبحي رئيس قطاع الإرشاد السابق بوزارة الزراعة، عن قانون التعاون وتفعيله للجمعيات المركزية والجمعيات المحلية، فيما أشار المستشار محجوب الدياش رئيس مجلس إدارة الجمعية المركزية عن الوقوف بجانب الجمعيات المحلية لتوفير مستلزمات الإنتاج بالأسعار التي تنافس السوق وتكون مستلزمات إنتاج مضمونة من الجمعية التعاونية العامة أو الشركات الخاصة المعتمدة.

فيما تحدث المهندس عبدالله إبراهيم بالإدارة المركزية للتعاون الزراعي عن قانون التعاون الزراعي، وأوضحت الدكتورة هايدي السيرسي دور الإنتاج الحيواني في الإسكندرية والتنمية الرأسية وأهميتها في تحسين دخل المزارعين. ‏