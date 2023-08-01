حريق يلتهم محتويات منزل في دمنهور دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، قبل قليل، من السيطرة على حريق نشب داخل منزل بمنطقة أبو ريش بمدينة دمنهور، دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

اندلاع حريق في البحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد اندلاع حريق داخل منزل بمنطقة أبو ريش، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بقوات الحماية المدنية، وفصل المرافق عن المكان وفُرض كردون أمني حول المنزل، وتم السيطرة على الحريق.

السيطرة على حريق في البحيرة

وأشارت التحريات الأولية أن الحريق نشب داخل منزل ملك « إسلام. م. ال»، بمنطقة أبو ريش، وأسفر عن احتراق محتويات غرفة الأطفال والمطبخ، كما أن السبب وراء وقوع ماس كهربائي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.