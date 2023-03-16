نفوق ماشية في حريق حظيرة بإحدى قرى البحيرة «صور»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق نشب داخل حظيرة مواشي بقرية جبارس بحري التابعة لمركز إيتاي البارود، ما أسفر عن نفوق 3 أبقار وحمار، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة.

حريق في حظيرة مواشي بالبحيرة

وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد اندلاع حريق داخل حظيرة مواشي بمنزل هاني عبدالرازق الحليوي، بقرية جبارس بحري، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم الدفع بـ3 سيارات للحماية المدنية، وأخرى إسعاف، وتم السيطرة على الحريق وإخماده قبل امتداده للمنزل.

معاينة موقع الحريق

وبالمعاينة الأولية، تبين أن سبب الحريق ماس كهربائي، وأسفر الحريق عن نفوق 3 أبقار وحمار، وتم إبلاغ مديرية الطب البيطري لاتخاذ شؤونها، وحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة التي تولت التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.