السيطرة على حريق منزل جراء انفجار موقد غاز في البحيرة

أصيب شاب بحروق متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء انفجار موقد غاز بشقه بالدور الأرضي بعزبة الصهاريج التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونقل المصاب إلى مستشفى بدر المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة بدر يفيد اندلاع حريق داخل شقة بالطابق الأرضي بعزبة الصهاريج التابعة لدائرة شرطة المركز، مما أدى إلى إصابة شاب بجروح متفاوتة، ونقل إلى المستشفى وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وجرى الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية، و3 سيارات إسعاف وجرى السيطرة على الحريق وتبين إصابة شاب يدعى "حسين عزت حسين صالح"، 38 سنة، مقيم الصهريج بمدينة بدر، وذلك أثناء قيامه بملء موقد غاز صغير إذ نتج عنه تسريب غاز أدى إلى انفجاره، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.