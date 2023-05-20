السيطرة على حريق داخل أتيليه في البحيرة (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة من السيطرة على حريق بأتيليه ملابس أفراح بشارع رمسيس بمدينة إيتاي البارود، دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد اندلاع حريق داخل أتيليه أفراح، وجرى السيطرة على الحريق، وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق وجرى الدفع بعدد من سيارت الحماية المدنية، وفرض كردون أمني حول مكان الحريق وفصلت المرافق عن المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده وتبين أن الحريق داخل أتيليه ملابس أفراح ملك «بسمة. ف. ج»، وأسفر الحريق عن تلف محتويات الأتيليه دون وقوع خسائر بالأرواح أو إصابات.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائي، كما تم إبلاغ لجنة الإغاثة بإدارة التضامن الاجتماعي لعمل اللازم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.