الدقهلية تتسلم الدفعة 28 من لحوم الأضاحي لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

كشفت محافظة الدقهلية عن استلام وكيل وزارة الأوقاف الدفعة 28 من لحوم الأضاحي بإجمالي 2 طن لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية في مختلف الأماكن بالمحافظة، ليصبح إجمالي ما تم وصوله حتى الآن من لحوم إطعام الطعام 69 طن.

استلام لحوم الأضاحي للأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية

وأضافت المحافظة أن استلام لحوم الأضاحي جاء في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي علي الأسر الأولي بالرعاية و المستحقين، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

تسليم اللحوم للأسر الأولي بالرعاية بالدقهلية

وأشارت محافظة الدقهلية أنه سيتم إيصال لحوم إطعام الطعام وسلة المواد الغذائية إلى مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم، ووجهت بعدم تصوير المواطنين أثناء التسليم وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

وأشارت إلى دور وجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام، وسلة المواد الغذائية علي الأسر الأولي بالرعاية علي مستوي الجمهورية.