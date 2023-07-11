محافظ كفر الشيخ: توزيع لحوم صكوك الأضاحي على 2000 من الأسر المستحقة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن وصول الدفعة الأولى من لحوم الأضاحي البلدية، الواردة من وزارة الأوقاف للتضامن الاجتماعي، لتوزيعها على 2000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بمراكز ومدن وقرى المحافظة، مشيداً بدور وزارة الأوقاف البارز في الوصول بهذه اللحوم للأسر الأولى بالرعاية من خلال التضامن الاجتماعي، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجها بسرعة توزيع وتوصيل اللحوم إلى مستحقيها.

توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة

جاء ذلك خلال تفقد محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، وصول الدفعة الأولى للحوم الأضاحي البلدية، بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة حسناء يونس، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وإيمان عبد الحميد، مدير إدارة شئون المجتمع.

وصول حجم صكوك الأضاحي العام الحالي لأكبر قيمة

جدير بالذكر، أنّ وزارة الأوقاف كانت أعلنت في وقت سابق، وصول حجم صكوك الأضاحي العام الحالي لأكبر قيمة.

وأكدت وزارة الأوقاف أن حصيلة تبرعات صكوك الأضاحي والإطعام في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، تجاوزت العام الجاري أكثر من 250 مليون جنيه.