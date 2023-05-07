أمن كفر الشيخ يكشف لغز مقتل سائق توك توك وسرقته بشباس الملح

نجحت مباحث مديرية أمن كفر الشيخ، في كشف لغز عثور أهالي قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على جثمان سائق توك توك، به طعنات نافذة بالرقبة وملقى بجوار أحد المصارف المائية بالقرية، حيث تمكنت من تحديد وضبط المتهمين.

وتبين من خلال الفحص بأن وراء ارتكاب الواقعة سيدة سيئة السمعة، كانت بينها وبين الضحية علاقة غير شرعية، واستدرجت الضحية، كما اتفقت مع آخر على قتله، وسرقة التوك توك الخاص به، إلا أن ضباط المباحث تمكنوا من تحديد هويتهما والقبض عليهما.

تفاصيل الواقعة

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، بورود بلاغ إلى وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، يفيد بعثور أهالي قرية شباس الملح، على جثة لشاب في أواخر العقد الثالث من العمر، سائق توك توك، به طعنات نافذه بالرقبة، ليُجري تشكيل فريق بحث مكبر من ضباط وحدة البحث الجنائي، وكذلك إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن لكشف لغز مقتل الشاب.

استدراج المجني عليه وسرقة التوك توك الخاص به

فيما كشف فريق البحث الجنائي الذي ترأسه مدير إدارة البحث الجنائي تفاصيل القضية، حيث تبين من خلال فحص المجني عليه، أنه تربطه علاقة غير شرعية مع سيئة سيدة السمعة، تُقيم بقرية كفر السودان التابعة للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وأنها اتفقت مع آخر يُقيم بطنطا بمحافظة الغربية، لاستدراج المجني عليه، وسرقة التوك توك الخاص به، والتخلص منه، ليُجري تحديد هذه السيدة وعشيقها الآخر، وضبطت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، المتهمين، ومواجهتهما بما أسفرت عنه جهود فريق البحث الجنائي، ليعترف المتهمان بقتل سائق التوك توك وسرقته.

وحُرر بذلك محضر بمركز شرطة دسوق، وجارٍ عرض المتهمين على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة مع المتهمين عما أُسند إليهما من اتهامات.