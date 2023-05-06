أمن كفر الشيخ يكثف جهوده لكشف غموض مقتل شاب بدسوق

عثر أهالي قرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ، على جثة شاب به طعنات نافذة بالرقبة، وملقى بترعة قرية شباس الملح، في ظروف غامضة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفر الشيخ، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق ومأمور مركز شرطة دسوق بلاغ يفيد بعثور أهالي قرية شباس الملح على جثة شاب به طعنات نافذة بالرقبة، وملقى بترعة قرية شباس الملح التابعة لدائرة مركز شرطة دسوق.

وتبين من خلال الفحص من قبل ضباط البحث الجنائي بوحدة البحث الجنائي بمركز شرطة دسوق، أن الجثة لشاب يُدعى «إ.س.هـ»، 19 عاماً، ومقيم بقرية شباس الملح، التابعة لمركز دسوق، والجثة بها طعنات نافذة بالرقبة، وملقاة بترعة القرية حيث جرى انتشال الجثة عن طريق أهالي القرية ومعاونة الأهالي، ونقلها عن طريق سيارة الإسعاف لإيداعها بمشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف جهات التحقيق.

تكثيف الجهود الأمنية لكشف ملابسات الواقعة

فيما كلّف مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ بتشكيل فريق بحث جنائي ضم العديد من الضباط بمباحث المديرية وفرع البحث الجنائي ومباحث مركز شرطة دسوق؛ لكشف غموض العثور على جثة الشاب، وكشف تفاصيل الواقعة.