حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023.. الأسماء والسير الذاتية

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2023، والتي تضمنت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023 شملت ترقية اللواء إيهاب عطية، حكمدار مديرية أمن كفر الشيخ للعمل مديرا لأمن كفر الشيخ خلفا للواء خالد عبد السلام بدر الذي جرى نقله مديراً لأمن الغربية.

تفاصيل حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023، ترقية اللواء محمود حسن الكموني للعمل نائبا لمدير أمن كفر الشيخ، خلفا للواء إيهاب عطية الذي جرى ترقيته مديرا لأمن كفر الشيخ.

وشملت حركة تنقلات مديرية أمن محافظة كفر الشيخ 2023، تعيين اللواء أحمد نزيه، مدير مباحث السكة الحديد بالإدارة العامة للنقل والمواصلات للعمل مديرا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ خلفاً للواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية السابق والذي جرى نقله للعمل حكمدار لمديرية أمن المنوفية.

اللواء إيهاب عطية مديرا لأمن كفر الشيخ 2023

وشغل اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ الجديد العديد من المناصب القيادية في المباحث الجنائية أبرزها منصب رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن الغربية في يوليو 2018 لمدة عامين، ومديرا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ في يوليو 2020.

ويُعد «عطية» من القيادات الأمنية المتميزة والبارزة في مجال الأمن العام، حيث شغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية في يوليو 2021، إلى أن عُين نائبا لمدير أمن كفر الشيخ 2022، ووصل إلى منصب مساعد الوزير، مدير أمن كفر الشيخ.

اللواء محمود الكموني نائبا لمدير أمن كفر الشيخ 2023

تخرج اللواء محمود الكموني، نائب مدير أمن كفر الشيخ الجديد، ابن مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في كلية الشرطة، وتقلد العديد من المناصب الشرطية، أبرزها مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، ثم مساعد مدير أمن كفر الشيخ للوحدات إلى أنّ وصل إلى منصب مساعد مدير الأمن للأمن العام.

ويُعد اللواء «الكموني» من القيادات الأمنية المتميزة المشهود لها بالانضباط والكفاءة الأمنية، ونال تكريماً من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي منحه نوط الامتياز من الطبقة الأولى.

اللواء أحمد نزيه مديرا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ 2023

واللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ الجديد تقلد العديد من المناصب الشرطية بمديرية أمن القاهرة من خلال العمل في أقسام الشرابية، والزاوية، والساحل، وروض الفرج، والأزبكية.

وتولى «نزيه» العمل رئيسا لقسم المباحث الجنائية بإدارة السكة الحديد التابعة للإدارة العامة للنقل والمواصلات، ومديرا لمباحث السكة الحديد بنفس الإدارة ليتولى العمل بعد ذلك مديرا للمباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ.

اعتماد حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة

واعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، حركة التنقلات والترقيات السنوية لضباط الشرطة 2023، وذلك إدراكا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطي، لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

ووفقاً لوزارة الداخلية، فإنّ حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 جاءت مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط خلال الحركة السنوية

وجرى تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيا وصحيا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط في إطار القواعد تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي.