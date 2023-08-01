خبير: الحوار الوطني طرح حلولا غير نمطية للمشكلات الاقتصادية

قال الدكتور فرج عبدالله، الخبير الاقتصادي، إن هناك ارتباطاً وثيقاً بين المتغيرات الاقتصادية وبعضها، مثل الدين العام من جهة والاستثمارات من جهة أخرى، وعجز الموازنة من جهة ثالثة، والسياسات النقدية كجهة رابعة، ومن ثم هناك تشابك وترابط كبير ما بين المتغيرات الاقتصادية بعضها البعض.

طرح القضايا في الحوار الوطني

وأضاف «عبدالله»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني يطرح القضايا المتعلقة بكل المؤشرات والأبعاد الاقتصادية على نحو أفقي، من خلال تبني حلول غير نمطية وغير تقليدية لكل طرح من هذه الطروحات.

بدائل مختلفة

وأشار إلى أن الحوار الوطني سلّط الضوء اليوم على سبل خفض الدين العام، في ضوء الوفاء بمتطلبات الإنفاق العام، ومن ثم جاءت أطروحات عدد من الحضور والخبراء والمسؤولين لصياغة بدائل مختلفة وغير تقليدية، للخروج من أثر الدين على الناتج والإنفاق وتعزيز السياسات النقدية والمالية بشكل عام.

ولفت أن الحوار الوطني شهد نقاشاً جاداً وفعال، وطرح فيه الرأي والرأي الآخر، والاستماع من الجميع.