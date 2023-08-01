«تاج الدين»: الرئيس السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية بكل المحافظات

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير الرعاية الصحية في جميع المحافظات وتقديمها بجودة عالية ومعايير وخبرة كبيرة، وهناك مدينة طبية في معهد ناصر وعين شمس، والرئيس يتابع ذلك بشدة.

وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن الدولة حريصة على توفير كل وسائل التدخلات الطبية بمستوى رفيع، وهناك تطورات مستمرة في قطاع الطب، وكل يوم فيه جديد، ومصر بلد كبير، وتضم محافظات عديدة.

تطوير الرعاية الصحية والبنية التحتية

وشدد على تطوير الرعاية الصحية والبنية التحتية، مضيفًا: «توجد اتفاقيات مع مؤسسات عالمية لديها الخبرات العالية والتعاون مع المؤسسات المصرية لتحسين الخدمة المقدمة للمرضى.. وهناك تعاون مع أكبر مؤسسات الأورام العالمية، ونستهدف جذب مرضى من بلاد أخرى إلى مصر».

منظومة التأمين الصحي الشامل

وتابع أن منظومة التأمين الصحي الشامل تحت رعاية كاملة من قبل رئيس الجمهورية، وهناك متابعة لكل محافظة تشهد تطبيق المنظومة الجديدة، مضيفًا: «المشروع ماشي بخطوات جيدة وناجحة».