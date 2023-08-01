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ضياء رشوان: مناقشة 3 قضايا في المحور السياسي للحوار الوطني هذا الأسبوع

كتب:

منى صلاح
11:11 م | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
ضياء رشوان المُنسق العام للحوار الوطني

ضياء رشوان المُنسق العام للحوار الوطني

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المُنسق العام للحوار الوطني، إنَّ المحور السياسي هذا الأسبوع اهتم بمناقشة 3 قضايا في 4 جلسات، هي قانون مباشرة الحقوق السياسية، والنقابات العمالية، وقانون الإدارة المحلية.

الحق في الترشح والانتخاب

وأضاف «رشوان»، خلال استضافته ببرنامج «حديث الأخبار»، من تقديم الإعلامية ريهام السهلي، والمُذاع على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ قانون مباشرة الحقوق السياسية معني بتنظيم مباشرة المواطن وحقوقه في الترشح والانتخاب، موضحاً أنَّ قانون النظام الانتخابي يتناول ويعالج العملية الانتخابية ذاتها.

العملية الانتخابية وقانون النظام الانتخابي

وتابع المُنسق العام للحوار الوطني، قائلا «قانون النظام الانتخابي يحدد من له حق التصويت، ومن يحرم من هذا الحق، ويوضح أيضاً الجريمة الانتخابية ويحدد عقوبتها»، مشيراً إلى أنَّ القانون الانتخابي الخاص بمجلس النواب أو الشيوخ يوضح من له حق الانتخاب أو الترشح والنظام الانتخابي وتم الانتهاء منه ولجنة الصياغة المصغرة تعمل عليه حالياً.

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