بيان عاجل من بيراميدز بعد أنباء التعاقد مع لاعب الأهلي

أبدى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ارتياحه بالمكانة الكبيرة التي أصبح عليها النادي محليا وقاريا، مؤكدا أنها ثمار مجهود شاق وإخلاص خلال السنوات الماضية من الإدارة التنفيذية لبيراميدز.

بيراميدز يرد على أنباء التعاقد مع لاعب الأهلي

أضاف المدير الرياضي في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي بيراميدز، أن نهج النادي خلال المواسم الماضية في التعاقدات الجديدة جعل الأمور أسهل بكثير، والنادي واضح في تعاملاته بشأن الصفقات، ويمتلك إدارة تعاقدات تعمل وفق أسس واضحة، ولا يتعاقد مع اللاعبين بالصدفة ولكن وفق رؤية بعد متابعة دقيقة ودراسة وتحليل جيد لاحتياجات الفريق، على مدى موسم كامل وأكثر، وبعد عمل مخلص ومتواصل، ولا يتعاقد مع لاعب بالصدفة أو لمجرد أن ناديه استغنى عن خدماته، وأنه يدرك جيدا أن هناك محاولات لاستغلال اسم النادي من خلال بعض اللاعبين ووكلائهم للحصول على عقود أخرى وبمقابل مادي أكبر.

وبسؤاله عما أثير حول تعاقد بيراميدز مع أحد اللاعبين الذين لم يسجلهم ناديه، رفض المدير الرياضي ذكر اسم اللاعب، مشددا على أن هناك لاعبين ووكلاء لاعبين يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ربط اسمهم بأندية كبيرة، ونحن سعداء بتلك المكانة الكبيرة، ولكننا لن نعطي الفرصة لأحد أن يستغل اسم بيراميدز أو يضلل الأندية الأخرى بمفاوضات غير حقيقية، لأن خطة بيراميدز واستراتيجيته واضحة في الصفقات والتعاقدات، واللاعب المذكور لم أسمع اسمه من قبل، ومن يتحدث مرة أخرى بشكل غير حقيقي عن النادي ومفاوضات وهمية مع لاعبين سيجري الكشف عنه للصالح العام للأندية والكرة المصرية.

وكانت تقارير صحفية، أكدت تعاقد نادي بيراميدز مع محمد نصير لاعب فريق الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الحالية، لتدعيم صفوف الفريق.