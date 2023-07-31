أوائل الثانوية العامة بين الأهلي والزمالك.. «طلاب متفوقون بدرجة مشجعين»

ينقسم جمهور الرياضة في مصر إلى فريقين، الأول يشجع النادي الأهلي والآخر نادي الزمالك، فهما قطبي الكرة المصرية بلا شك، لذا يتبعهما شعبية كبيرة من الجماهير، ومن بين هؤلاء الشباب طلاب الثانوية العامة، الذين بجانب مذاكرتهم كانوا يهتمون بمتابعة أخبار النادي المفضل لهم.

أوائل الثانوية العامة بدرجة مشجعين

في مفارقة لطيفة حدثت في الساعات الأخيرة من مساء أمس وقت الإعلان عن نتيجة أوائل الثانوية العامة، كان هناك طلاب من الأوائل مشغولون إما بمتابعة مباراة الأهلي أو معرفة آخر أخبار الفارس الأبيض، نسوا النتيجة وعاشوا لحظتهم كمشجعين، قبل أن يأتي الهاتف بالبشرى السعيدة.

كيرلس سمع نتيجته وهو يشاهد مباراة الأهلي

بينما كان كيرلس نوناي يعقوب فانوس، جالسا على أحد المقاهي لمشاهدة مباراة الأهلي والداخلية، فوجئ بهاتفه يرن فرد على الفور ليتفاجأ بالوزير يخبره بأنّه السادس على الثانوية العامة 2023 شعبة علمي علوم، فلم يستوعب لتنتهي المكالمة وتعقبها أخرى من اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتهنئته.

ترك «كيرلس» المباراة وهرع مسرعًا للمنزل ليبلغ أسرته الذين أيقظوا الجيران بكثرة الزغاريد، ليكتفي هو معلقًا: «الأهلي دايما وشه حلو عليا».

الزمال كان المتنفس الوحيد لـ«عمرو»

رغم اهتامه بمذاكرته، لكن ظل نادي الزمالك في قلب الطالب عمرو خالد، ابن محافظة القاهرة، الذي أعلن اسمه ضمن أوائل الجمهورية، وهو الثاني على الجمهورية في الشعبة الأدبية، فسيطرت حالة من الفرحة والبهجة عليه.

بعد أن واجه صعوبات كثيرة خلال سنة الثانوية العامة، كان الطالب يهون على ذاته بممارسة هواياته المفضلة، التي تنسيه تعب الدراسة والمذاكرة، فضلا عن دعم والديه، بكلماتهما المحببة للقلوب، «أكتر حاجة كانت بتنسيني تعبي إني أروح أحضر ماتشات الزمالك»، بحسب حديث «عمرو» لـ«الوطن».