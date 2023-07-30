عاجل: مفاجأة في مصير رمضان صبحي مع بيراميدز.. سينتقل لفريق كبير في الدوري المصري

كشف سالم محمد سالم وكيل اللاعبين، عن مفاجأة بشأن رحيل رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، وذلك في ظل وجود ترحيب من جانب إدارة الفريق السماوي برحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكيل لاعبين: رمضان صبحي قريب من نادي كبير في الدوري المصري

وأكد سالم محمد في تصريحات تلفزيونية، أن رمضان صبحي قريب من الرحيل عن نادي بيراميدز خلال الفترة الحالية، وهناك مفاوضات جادة من جانب أحد أندية الدوري المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بالإضافة إلى وجود عدد من العروض الخارجية المقدمة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية.

وأضاف رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي: تواصل معي من أجل التفاوض مع الثنائي إبراهيم عادل لاعب نادي بيراميدز، بالإضافة إلى أسامة فيصل لاعب نادي البنك الأهلي المعار من نادي الزمالك، من أجل ضمهم لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد تألق الثنائي خلال الفترة الأخيرة رفقة منتخب مصر الأوليمبي، في بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب والتي أقيمت في المغرب.

وكيل لاعبين: أسامة فيصل يرغب في الاحتراف الخارجي

وتابع: أبلغت رئيس الرجاء البيضاوي المغربي، أنه من الصعب أن تقوم إدارة بيراميدز بالتفريط في خدمات إبراهيم عادل، بالإضافة إلى وجود رغبة من جانب أسامة فيصل في الاحتراف الخارجي عقب الأولمبياد القادمة، بعد ضمان المنتخب المصري التواجد في النسخة القادمة.