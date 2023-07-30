«إكسترا نيوز» تستعرض أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر

تحدث الكاتب الصحفي أشرف العشري، مدير تحرير صحيفة الأهرام، عن أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية في مصر، وذلك في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم الأحد، وقال إن «هذا الاجتماع يصب في خانة الإسراع بتوفير وتيرة متسارعة لإعادة وقف نزيف القوى الفلسطينية بمبادرة متوازنة ناجحة من الدولة المصرية، لإعادة تشكيل البيت الفلسطيني، ووقف حالة الانقسام التي تخيم على المشهد الفلسطيني منذ عام 2007 لمواجهة التحديات التي تواجهها السلطة».

أهمية اجتماع الفصائل الفلسطينية

وأضاف «العشري» أن «الاجتماع هام للغاية، في ضرورة أن يكون هناك بالفعل اتفاق على برنامج إصلاح وطني، وتحقيق المصالحة الكاملة في الفترة المقبلة، وهذا هو الدور المنوط به بالدورة المصرية خلال السنوات الماضية».

الحراك المصري في القضية الفلسطينية

وأكمل العشري: «وكان هناك خلال السنوات الماضية درجة كبيرة من الوعى والحراك المصري الحيوي الذي لعب دورا كبيرا في توفير الأرضية الناجعة لاحترام الفاصائل الفلسطينية في عدد من لقاءات في القاهرة وأيضا توفير استحقاقات الإنقاذ السريع لوقف الإعتداءات على الأراضي الفلسطينية».