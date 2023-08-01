ضبط 216 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين، من ضبط كميات من عبوات المواد الغذائية منتهية الصلاحية خلال حملات مكبرة على الأسواق والمحال التجارية.

ضبط عبوات مواد غذائية منتهية الصلاحية

وضبطت حملة مباحث التموين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بكفر الشيخ، مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ، وبحوزته 216 عبوة مواد غذائية متنوعة، منها «عصائر، ومنتجات ألبان، وبسكويت» وغيرها، منتهية الصلاحية وبدون فواتير، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة للتحقيق.

جولات ميدانية لمتابعة الأسواق

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه رؤساء المراكز والمدن بعمل جولات ميدانية، لمتابعة منافذ بيع السلع والمواد الغذائية، والتأكد من عدم مغالاة التجار وتوافر السلع وبيعها بأسعارها المقررة للمواطنين، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على المحال التجارية ومنافذ البيع، لمواجهة الممارسات الاحتكارية للتجار، وضبط الأسعار، بما يتوافق مع توجيهات مجلس الوزراء، بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على المنافذ والأسواق، والرقابة على الأسعار.