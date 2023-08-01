مكافأة 4 من معلمي اللغة الفرنسية في كفر الشيخ ببعثة إلى باريس

فاز 4 من معلمي اللغة الفرنسية بمحافظة كفر الشيخ، ببعثة إلى فرنسا، لفوزهم في مسابقة «TREFLE» في مستويات اللغة الفرنسية، حيث يأتي المشروع لدعم اللغة الفرنسية في مصر، وقد حصل المُعلمون الـ4 على البعثة مكافأة لتميزهم.

وكيل تعليم كفر الشيخ يستقبل المعلمين

واستقبل محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، في مكتبه، محمود العطافي، موجه عام مادة اللغة الفرنسية بالمديرية، ووفاء عبده، الموجه المركزي للمادة، وبرفقتهم المُعلمين الـ4 الفائزين بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة «TREFLE»، وهم محمد إبراهيم محمد البغدادي، إدارة شرق كفر الشيخ، ودعاء عبد الموجود عبد الراضي، إدارة بيلا التعليمية، وإيمان محمد شعبان، إدارة دسوق التعليمية، وهيثم عبدالله حسن مصطفى، إدارة الرياض التعليمية.

وقدّم وكيل الوزارة الشكر للجميع لتميزهم وحُسن تمثيلهم لمحافظة كفر الشيخ، وأوصاهم بضرورة الاستفادة من تلك الرحلة، ونقل الخبرات والثقافات المفيدة لزملائهم، وضرورة استفادة توجيه اللغة الفرنسية من تلك العناصر المميزة، واعداً إياهم بلقاء عقب عودتهم، متمنياً للجميع ديمومة التوفيق والتفوق والسداد.

دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

جدير بالذكر، أنّ مشروع دعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية «TREFLE»، يُعد ثمار اتفاقية الشراكة المصرية الفرنسية في المجال التعليمي الموقعة في عام 2020.