وفاة حفيدة وزير الاتصالات الأسبق عن عمر 13 عاما.. «استرد الله وديعته»

نعى المهندس هاني محمود، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، حفيدته فريدة أحمد عثمان والتي وافتها المنية منذ ساعات.

الوزير السابق: استرد الله وديعته حفيدتي وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان

وكتب هاني محمود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلًا: «نفذت إرادة الله واسترد الله وديعته، حفيدتي وقُرة عيني فريدة أحمد عثمان، إن مثل هذه المصائب هي التي يختبر الله بها قوة إيماننا وإخلاصنا في التوحيد فلا نقول إلا ما يرضي الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها».

وأضاف «نشكر الله أنه متعنا بوجود فريدة معنا لمدة 13 سنة كاملة هي أجمل سنوات في حياتنا، إن شاء الله ستكون فريدة بابتسامتها الساحرة في استقبالنا على أبواب الجنة».

صلاة الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة الظهر بمسجد الشرطة

وكشف وزير الاتصالات الأسبق عن موعد الجنازة قائلًا: «فريدة أحمد عثمان صلاة الجنازة غدا الأربعاء بعد صلاة الظهر من مسجد الشرطه بالشيخ زايد وإنا لله وإنا إليه راجعون».