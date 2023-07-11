«الاتصالات» تطلق تطبيق مصر الرقمية على الموبايل.. يوفر 165 خدمة حكومية

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيق مصر الرقمية «digital Egypt» على الهواتف المحمولة «اندرويد وأيفون»، ويوفر التطبيق نحو 165 خدمة حكومية يمكن الحصول عليها عبر التطبيق.

إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقمية

وجاء تدشين التطبيق بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منصة مصر الرقمية قبل نحو عام بشكل رسمي، لتقديم الخدمات الحكومية بشكل رقمي يوفر الوقت والجهد لصالح المواطنين، حيث تضم المنصة نحو 165 خدمة في مختلف القطاعات.

الخدمات التي يقدمها تطبيق منصة مصر الرقمية

ويعد تطبيق منصة مصر الرقمية «digital Egypt» استكمالا لمشروع بوابة الخدمات الحكومية، حيث يقدم المشروع الخدمات الحكومية الرقمية بشكل مّيسر وشخصي وحديث، عبر التحول الرقمي للبنية المعلوماتية بمصر، ومن بين تلك الخدمات، خدمات التموين، والتوثيق، والحالة الشخصية، ومركباتي، والكهرباء، والشهر العقاري، والإسكان الاجتماعي، رخص السجل التجاري، والمحاكم، والضرائب العقارية، والأحوال المدنية، وخدمات القضايا، والتأمين الاجتماعي، دار الإفتاء، والتأمين الصحي الشامل، والزراعة، والبريد المصري.

تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدو

ويعد تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة الرقابة الإدارية، النواة الأساسية لتوحيد الخدمات الحكومية، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية فى قواعد البيانات، وانتهت الدولة من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها وهى عبارة عن كل بيانات المواطنين لدى الحكومة.

التوقيع الإلكتروني

وبدأت الدولة في اتاحة مرحلة جديدة من الخدمات الرقمية مبنية على التوقيع الإلكتروني من خلال العمل على دمج تقنية التوقيع الإلكتروني مع مختلف التطبيقات الإلكترونية في الجهات الحكومية.