«الاتصالات» تتعاون مع «هواوي» لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وشركة هواوي بشأن التعاون في تنفيذ مشروع لتحسين مؤشرات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير القدرات الرقمية وتعزيز توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مصر.

توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر

وسيتعاون الجانبان في إعداد تقرير يتضمن تحليل الأداء في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مصر، ووضع خارطة طريق لتعزيز جهود تطوير الذكاء الاصطناعي، والتي تتضمن خطة اعتماد وتبني حالة استخدام لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ومنهجية لبناء القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي؛ حيث ستوفر شركة هواوي تجربة تطوير الذكاء الاصطناعي بناءً على أفضل الممارسات العالمية لتعظيم الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقع مذكرة التفاهم الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، وجيم ليو Jim Liu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

خطة التطوير المؤسسي الرقمي المستدام

كما شهد وزير الاتصالات توقيع خطاب نوايا بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة هواوي بشأن التعاون في مجال التطوير المؤسسي الرقمي المستدام لإدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي في دواوين عموم المحافظات، وذلك استكمالًا لجهود الوزارة في تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي المستدام بالمحافظات لتحقيق التميز التشغيلي، وتفعيلًا لدور إدارات نظم المعلومات والتحول الرقمي بدواوين عموم المحافظات، وضمان استدامة أعمالها؛ لتوفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتحول الرقمي.

نشر مراكز تدريب رقمية بالمحافظات لتنمية مهارات

وستتعاون وزارة الاتصالات مع الشركة لنشر مراكز تدريب رقمية متخصصة في المحافظات لرعاية، وتنمية مهارات العاملين والمواطنين على التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة من خلال تأسيس أكاديميات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات MCIT-Huawei DTUs لبناء القدرات الرقمية؛ لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر في التحول الرقمي والتطوير المؤسسي الرقمي للوزارات والمحافظات والهيئات العامة للوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي آمن ومنتج ومستدام.

وقع خطاب النوايا المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وجيم ليو Jim Liu الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر.

تقدم ترتيب مصر في المؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعي

وأكد الدكتور عمرو طلعت، أنّ التعاون يأتي في ضوء جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء مصر الرقمية وفقا لمنهجية ترتكز على إقامة شراكات مع الشركات العالمية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لتسريع عملية التحول إلى مجتمع رقمي من خلال تبني التقنيات الحديثة وبناء القدرات الرقمية.

تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي

وأوضح أنّ الدولة حريصة على اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، ما ساهم في تقدم ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية للذكاء الاصطناعي؛ مضيفًا أنّ هذا التعاون يستهدف العمل قدما من أجل المزيد من التحسين فى هذه المؤشرات لهذه الصناعة الواعدة، وتطوير قدرات الشباب في هذا المجال بما يتيح الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها هذه التكنولوجيا في إيجاد حلول تكنولوجية للتحديات التي تواجه المجتمع المصري؛ إضافة إلى بناء القدرات الرقمية للعاملين في مختلف المحافظات وتنمية مهاراتهم في عدد من تخصصات التقنيات الرقمية والتكنولوجيات الناشئة.