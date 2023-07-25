نائب وزير الاتصالات تشيد بتنظيم المقابلات الشخصية لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»

أشادت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، بمستوى تنظيم الأكاديمية الوطنية للتدريب للجان المقابلات الشخصية، الخاصة بالمتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، مؤكدة أن «المعايير الموضوعة جيدة جدا، وتعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدمات، ومعرفة أهدافهن التي يردن تحقيقها في المستقبل القريب».

الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود»

وأضافت في تصريحات صحفية على هامش حضورها فعاليات اليوم الثاني للمقابلات الشخصية في الأكاديمية الوطنية للتدريب، والخاصة بقبول الدفعة الأولى من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أن «معظم المتقدمات للبرنامج يرغبن في القيام بأفعال حقيقية للبلد».

نجاحات الأكاديمية الوطنية للتدريب

وأشارت إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت نجاحات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، ووجهت التحية لكل المتقدمات في المرحلة النهائية للبرنامج، الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب، ويستمر لمدة عام.